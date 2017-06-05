Hasan Ali beklemede…

Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli kulübün ilk teklifini kabul etmedi.

Fenerbahçe’de sözleşmesi biten isimlerden biri olan Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli kulüple sözleşme yenileme konusunda henüz bir anlaşma sağlayamadı.

Bu sezon İsmail Köybaşı’nın yetersiz kalmasıyla formasını kaptırmayan ve 43 maçta forma giyen 27 yaşındaki sol bek, kendisine sunulacak daha iyi bir teklifi bekliyor. Sabah’ta yer alan habere göre yıllık 1.4 milyon Euro’luk teklifi kabul etmeyen Hasan Ali, düşünmek için süre istedi.

2009-2010 sezonunun devre arasında Mainz’dan Kayserispor’a gelen Almanya doğumlu milli oyuncu, 2012-2013 Fenerbahçe kadrosuna dahil edilmişti.