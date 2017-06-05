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FENERBAHÇE
07 Haziran 2017 16:50
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Hasan Ali beklemede…

Fenerbahçe'yle olan sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli kulübün ilk teklifini kabul etmedi.
10:545 Haziran 2017
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Hasan Ali beklemede…

Fenerbahçe’de sözleşmesi biten isimlerden biri olan Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli kulüple sözleşme yenileme konusunda henüz bir anlaşma sağlayamadı.

Bu sezon İsmail Köybaşı’nın yetersiz kalmasıyla formasını kaptırmayan ve 43 maçta forma giyen 27 yaşındaki sol bek, kendisine sunulacak daha iyi bir teklifi bekliyor. Sabah’ta yer alan habere göre yıllık 1.4 milyon Euro’luk teklifi kabul etmeyen Hasan Ali, düşünmek için süre istedi.

2009-2010 sezonunun devre arasında Mainz’dan Kayserispor’a gelen Almanya doğumlu milli oyuncu, 2012-2013 Fenerbahçe kadrosuna dahil edilmişti.

Etiketler
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım spor toto süper lig
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