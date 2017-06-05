Göztepeli Sinan Özkan, Yılmaz Vural’ı önce üzdü sonra sevindirdi

TFF 1. Lig play-off finalinde seri penaltılarda kullandığı son atışı gole çevirerek Göztepe’yi 14 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan Sinan Özkan, ilginç bir tesadüfe imza attı.
Sinan, 2015-16 sezonunda, Konya’nın ev sahipliği yaptığı TFF 1’inci Lig Play Off finalinde de Aytemiz Alanyaspor formasıyla seri penaltılarda son vuruşu gole çevirerek Akdeniz temsilcisinin Süper Lig’e çıkışını ilan etmişti.
O dönem Adana Demirspor’u çalıştıran ve finali seri penaltılarda Sinan’ın golüyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Teknik Direktör Yılmaz Vural, Göztepe’de buluştuğu futbolcuya dünkü maçta da aynı görevi verdi. Sinan, son penaltıyı yine gole çevirerek üst üste ikinci kez bir takımı Süper Lig’e taşıdı.
Sinan Özkan’ın golüyle geçen yıl yasa boğulan Yılmaz Vural, 1 yıl sonra aynı futbolcunun penaltısıyla büyük sevinç yaşadı.