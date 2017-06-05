Galatasaray’ın transfer bütçesi Bruma’dan çıktı

İki kulüp bonuslarla birlikte 15 milyon Euro’ya el sıkıştı. Şampiyonluk hedefi için 6-7 oyuncu alacak yönetim, büyük oranda bu parayı kullanacak ve kulübe fazla maliyet çıkarmayacak.

Mesut YILDIRIM / SÖZCÜ – Galatasaray’da bir devir daha kapanıyor. Podolski ve Chedjou'nun vedası sonrası sıra Bruma'ya geldi. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Red Bull Leipzig'le görüşen sarı-kırmızılılar büyük oranda anlaşma sağladı. Bonservis bedelinin 12-13 milyon Euro dolayında olduğu, başarı bonuslarıyla birlikte Portekizli futbolcunun kulübe yaklaşık 15 milyon Euro kazandıracağı öğrenildi. Dün Almanya'da sağlık kontrolünden geçen genç yıldızın transferinin bugün-yarın açıklanması bekleniyor. Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick de imzaların yakın olduğunu söyledi.

İLK 11’DE OYNAYACAK 7 YENİ OYUNCU

Galatasaray gelen parayı transfere yatıracak. Sıcak para ihtiyacı çeken yönetimin derdine derman olacak bu para alınması planlanan yeni yıldızları büyük oranda finanse edecek. Sarı-kırmızılılar, yeni sezonda kadronun iskeletini oluşturacak Muslera, Selçuk, Sneijder ve Serdar Aziz dışında yedi yeni ilk 11 oyuncusu transfer etmek amacında.