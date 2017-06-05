Flash TV spikerinden Beşiktaş’a büyük tepki!

Beşiktaş'ın şampiyonluk organizasyonunda iki teknenin çarpışmasıyla bacaklarından ağır şekilde yaralanmasına karşın Beşiktaş'tan herhangi bir ziyaretin olmaması, Flash Tv Ana Haber Bülteni sunucusu Mustafa Yenigün'ü canlı yayında küplere bindirdi.

Beşiktaş’ın şampiyonluk organizasyonunu izlemek için tekneyle stada giden Samet Bakan ve Özlem Ger Gürel’in, iki teknenin çarpışmasıyla bacaklarından ağır şekilde yaralanmasına karşın Beşiktaş’tan herhangi bir ziyaretin olmaması, Flash Tv Ana Haber Bülteni sunucusu Mustafa Yenigün’ü canlı yayında küplere bindirdi.

Yenigün, özellikle ağır yaralı olan Samet Bakan’ın Beşiktaş yöneticileri ve futbolcuları tarafından ziyaret edilmemesine sert tepki gösterdi.

Yenigün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: ‘Tamam Besiktas yönetimi şampiyonluk keyfindesiniz de; bir taraftarınızın bacağını kurtarmaya çalışıyor doktorlar. Ziyaret etmek çok mu zor?’ ifadelerini kullandı.

Sivri dilli sunucu, görsel olarak bir hayli ilgi çeken ve onlarca teknenin Boğaz’da kontrolsüz bir şekilde seyrettiği anlarla ilgiliyse, Kıyı ve Boğaz Emniyeti’ne “Yazıklar olsun” dedi.

Yenigün’ün “Boğaz’dan bir tane gemi geçerken peşine beş tane römork takarsınız; bin tekne geçerken ise öylece bakarsınız” dediği anlar sosyal medyada da gündeme geld