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FENERBAHÇE
07 Haziran 2017 16:49
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Fenerbahçe’de ayrılık! Veda bile etmedi…

Fenerbahçe'nin devre arasında Shakhtar Donetsk takımından kiraladığı Oleksandr Karavaev, cekedini alıp ülkesinin yolunu tuttu.
22:085 Haziran 2017
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Fenerbahçe’de ayrılık! Veda bile etmedi…
Oleksandr Karavaev, resmen Fenerbahçe’den ayrıldı. Fenerbahçe’nin devre arasında Shakthar Donetsk’ten kiraladığı Ukraynalı futbolcu, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada ”Fenerbahçe ile kontratım sona erdi ve ayrıldım. Ancak bugüne kadar kimse bana bir şey demedi” şeklinde konuştu.
Takımdan ayrılacağı hakkında kimsenin bir bilgisi olmadığını söyleyen 25 yaşındaki futbolcu kontratının bitmesiyle ülkesine döndüğünü belirtti.
Oleksandr Karavaev, Fenerbahçe ile sadece 3 Süper Lig maçına çıkarken 114 dakika sahada kaldı ve etkili bir performans ortaya koyamadı.

Sporx

Etiketler
Fenerbahçe Oleksandr Karavaev Shakhtar Donetsk
Son güncelleme: 22:22 | 05.06.2017
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