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FENERBAHÇE
07 Haziran 2017 16:52
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Fenerbahçe Mehmet Ekici’yle anlaşmaya varıldığını açıkladı

Fenerbahçe Mehmet Ekici ile her konuda anlaşmaya vardı. Başarılı orta saha oyuncusu transfer döneminin açılmasıyla sarı-lacivertlilerle resmi sözleşmeye imza atacak.
12:295 Haziran 2017
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Fenerbahçe Mehmet Ekici’yle anlaşmaya varıldığını açıkladı

Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile her konuda anlaşma sağlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli yönetim, Mehmet Ekici ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncuyla anlaşma sağlandığı ve 17 Haziran’da transfer sezonu resmen açıldığında resmi sözleşmeye imza atılacağı bildirildi.

Fenerbahçe, açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Mehmet Ekici ile yaptığı görüşmeler sonucu kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Resmi transfer dönemi açıldıktan sonra Mehmet Ekici ile sözleşme imzalanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Bu açıklamanın ardından Ekici’nin sağlık kontrolünden geçtiği duyuruldu.

 

Etiketler
Fenerbahçe mehmet ekici spor toto süper lig trabzonspor
Son güncelleme: 13:16 | 05.06.2017
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