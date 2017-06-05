Faruk Süren: Dursun Özbek Galatasaray’ı tek başına yönetiyor

Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren, Dursun Özbek ile ilgili olarak, "Sayın Başkan kulübü tek başına yönetiyor, paylaşmıyor. Yapmış olduğu mukavelelerden kimsenin haberi yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın efsane başkanı Faruk Süren, S Sport’ta yayınlanan bir programa konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. 1996-2000 yıllarında Galatasaray'da büyük başarılar yaşadıklarını hatırlatan Süren samimi açıklamalarda bulunurken mevcut yönetimi de eleştirmekten geri durmadı.

Faruk Süren, Başkan Dursun Özbek ile ilgili, “Sayın Başkan kulübü tek başına yönetiyor, paylaşmıyor. Yapmış olduğu mukavelelerden kimsenin haberi yok. Mesela bu Emlak Konut ile yapılan anlaşma nedir, ayrıntıları nedir? Bizim bildiğimiz ihaleye çıkacak, birisi alacak, hasılat paylaşımı sistemi yapılacak. Bu paralar ne zaman gelecek, 2-3 senede diyorlar. Peki bu sürede faaliyetlerimizi nasıl sürdüreceğiz. Yine borçlanacağız. 275 milyon dolar oldu zaten. Başkanın çıkıp bunları izah etmesi lazım. Buradan milyar gelecek diyor, yok gelmeyecek, hesap ortada” diye konuştu.

Tekrar Galatasaray Başkanı olmasıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyu ise, “Öyle bir niyetim yok, deli miyim ben” şeklinde yanıtlayan Süren, futbolcunun teknik adamı beğenmeme durumuna gelmesinin bir yönetim zafiyeti olduğunu dile getirdi ve “Oyuncunun teknik direktörü beğenmeme lüksüne gelmesi ve bunu ifade etmesi yönetimin basiretsizliğinden kaynaklanıyor. Yönetim futbolcuyla yüz göz olursa, futbolcuya taviz verirse, teknik direktörün haberi olmadan futbolcuyla özel görüşme yaparsa böyle şeyler olur. Bunlar hatalardır ve hatalar üst üste biniyor” dedi.

Süren, Fenerbahçe’yi Euroleague zaferinden dolayı tebrik de ederken yönetime eleştirilerini sürdürdü. Galatasaray’ın marka değerinin erozyona uğradığını dile getiren Faruk Süren, başkanlık gibi bir niyeti olmadığını ancak yönetimi eleştirmenin de yıllarca kulübe hizmet vermiş bir yönetici olarak en doğal hakkı olduğunu dile getirdi. Efsane başkan, yönetimi imza kampanyasını bir an evvel ciddiye almaya davet etti.