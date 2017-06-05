Erkan Petekkaya Beşiktaş reklamı için keseyi açtı

Beşiktaşlı ünlü isimler siyah beyazlı takımın şampiyonluğunu coşkuyla kutluyor. Siyah beyazlı takıma tutkuyla bağlı olduğu bilinen Erkan Petekkaya, İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde dev bir pano kiraladı ve takımına Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi. Petekkaya'nın kiralama için 200 bin TL ödediği öğrenildi

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