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Derek Fisher gözaltına alındı

Los Angeles Lakers'ın eski oyun kurucusu Derek Fisher aracıyla kaza yaptı. Polis, Fisher'ı alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına aldı.
11:445 Haziran 2017
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Derek Fisher gözaltına alındı

Los Angeles Lakers efsanesi ve New York Knicks’in eski koçu Derek Fisher, alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. Kaliforniya otobanında kaza yapan 42 yaşındaki eski guardın aracı ters döndü.

Araçta Fisher’la birlikte yer alan Fisher’ın kız arkadaşı ve reality şov ünlüsü Gloria Govan, kazada yara almadı. Kaliforniya Otoban Polisi’nin açıklamasına göre kavşağa girerken aracının hakimiyetini kaybetti ve emniyet şeridinin beton bordürüne ve bariyerlere çarparak ters döndü.

Polis, Fisher’ı alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına aldı.

Etiketler
derek fisher Gloria Govan Los Angeles Lakers NBA New York Knicks
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