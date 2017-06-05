Bursaspor yönetiminde istifa!

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 14. sırada tamamlayan Bursaspor'da, ilk istifa geldi. Sezon başlarında, ‘İlk 5'e giremezsek istifa ederim' şeklindeki açıklamasıyla dikkat çeken İkinci Başkan Ali Ademoğlu, sözünü tuttuğunu ve istifa ettiğini duyurdu.

Yazılı açıklamada bulunan Ademoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Ali Ay başkanlığındaki yönetim kurulunda 2.Başkanlık görevini büyük bir onur ve heyecanla üstlendim. Bu şerefli görevin bana yüklediği sorumluluk bilinciyle hareket ederken, taraftarımızın beklentilerinin de farkında olarak, hedeflerimi ve ideallerimi, sizlerin de bildiği gibi sezon içinde iddialı bir şekilde camiamla paylaştım. Çok arzu etmeme rağmen bu hedeflere ulaşamamış olmamız nedeniyle büyük bir üzüntü içinde verdiğim sözü yerine getiriyor ve ikinci başkanlık görevimle birlikte yönetim kurulu üyeliğinde de istifa ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bir Bursaspor aşığı olarak kulübümün neferi olmaya devam edeceğimin bilinmesini istiyorum.”