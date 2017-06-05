Başakşehir’e Şampiyonlar Ligi’nde zorlu rakipler

Süper Lig'i 2. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılmaya hak kazanan Başakşehir'in muhtemel rakipleri epey güçlü takımlar.

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu’nda, 73 puanla tarihinin en yüksek puanını toplayarak ligi 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’ne 3. Ön Eleme Turu’ndan katılmaya hak kazandı.

İlk maçını 25-26 Temmuz’da, rövanşı da 1-2 Ağustos’ta oynayacak İstanbul ekibi bu turu geçmesi durumunda gruplara kalmak için Play-Off turuna yükselecek.

Şampiyonlar Ligi’nde 3. Ön Eleme Turu kuraları 14 Temmuz’da çekilecek. Kura çekimine seri başı olarak katılamayacak Başakşehir’in muhtemel rakipleri netleşti. Rakipler şöyle:

Ajax (Hollanda)

Club Brugge (Belçika)

CSKA Moskova (Rusya)

Dinamo Kiev (Ukrayna)

Viktoria Plzen (Çek Cumhuriyeti)