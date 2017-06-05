Bafetimbi Gomis’ten Galatasaray cevabı

Galatasaray ile adı sıklıkla anılan Bafetimbi Gomis, sosyal medyadan kendisine gelen soruları yanıtladı.

Galatasaray’ın bir süredir yakından ilgilendiği Fransız yıldız Bafetimbi Gomis’te flaş gelişme… Gomis, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen soruları yanıtladı.

Galatasaray’a gelecek mi? O soruyu yanıtladı

Yıldız isme gelen sorulardan biri de şuydu: Galatasaray’a gelecek misin?

Gomis, bu soruya, “Bilmiyorum ama misafirperverliğiniz için çok teşekkürler. Türk insanını seviyorum” cevabını verdi.

34 maçta 21 gol!

Gomis’in bonservisi İngiliz kulüplerinden Swansea’de bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya’da geçirmiş ve 34 karşılaşmada 21 gole imza atmıştı.