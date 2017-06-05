Aykut Kocaman ile yeni sayfa açılıyor

Fenerbahçe'ye 2013’te veda eden 52 yaşındaki çalıştırıcı, 3 kupa kazandırıp Avrupa Ligi’nde yarı final oynattığı sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira ve Dick Advocaat’ın başarısızlıklarını unutturmaya çalışacak.

İrfan Yirmibeş / SÖZCÜ – Fenerbahçe’de ikinci Aykut Kocaman dönemi başlıyor. Tecrübeli hoca ile ilgili açıklamanın bugün veya yarın yapılması bekleniyor. 3 yıllık kontrata imza atacak Kocaman, sezon başı 2 milyon Euro kazanacak. Sözleşmesinde tazminat maddesi yer almayan başarılı hoca, lig şampiyonluğunda 500 bin Euro prim alacak. Kocaman'ın yardımcıları da belli oldu: Fahrudin Omerovic, Turgay Altay, Arda Keskin, Alper Aşçı, Murat Öztürk, Fatih Yıldız ve Melikşah Sezgin.

ÜÇ SEZONDA 1 LİG, 2 KUPA ŞAMPİYONLUĞU

Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımda 3 sezonda 3 kupa kazandı. Teknik direktörlük görevine getirildiği 2010-2011 sezonunda şampiyonluk yaşayan deneyimli hoca ile Kanarya 2011-2012 sezonunda 29 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. 2012-2013 sezonunda da kupada şampiyon olan sarı-lacivertliler, Kocaman yönetimindeki 3 sezonluk dönemde ligde iki ikincilik yaşadı, UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final oynadı. Kocaman bir sezonda 18 Avrupa maçıyla tarihe de geçti.

AYKUT KOCAMAN İLK DÖNEMİNDE NE YAPTI?

– Fenerbahçe'nin en uzun süre iç sahada kaybetmeme rekoru: 47 maç.

– Fenerbahçe'nin en uzun süre deplasmanda maç kazanma rekoru: 12 maç.

– Avrupa Ligi'nin en az gol yiyen takımı.

– Lig tarihinin en başarılı ikinci yarısı: 17 maçta 16 galibiyet.

– Fenerbahçe tarihinde hem futbolcu hem teknik direktör olarak şampiyonluk kazanan tek isim