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Antalya Stadyumu’nda skandal görüntüler!

Bunun adı skandal! EURO 2024 adaylığı yazısı önünde, Antalya Stadı'nda engelli vatandaşlarımızın çilesi... Göztepe-Eskişehirspor maçını izlemek için stada gelen engelli taraftarlar, giriş yapacağı gişe ve rampa olmaması ortaya çıktı.
15:395 Haziran 2017
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Engelli taraftara adeta eziyet paylaşan: AMKSpor

TFF 1. Lig Play-Off finalinde insanlık skandalı yaşandı! 2015 yılında Antalya Arena ismiyle açılan ve sonrasında Antalya Stadyumu olan statta engelli taraftarla adeta eziyet çekti! 103 milyon Lira bedelle yapılan statta, final için engelli girişi ve tekerlekli sandalyenin rahatça turnikelere gideceği rampa bulunmaması ortaya çıktı.

Sözcü Haber Whatsapp İhbar hattına atılan görüntülerde, Göztepe-Eskişehirspor maçını izlemek için Antalya şehrine gelen engelli vatandaşlarımız Emre Şenkurt ile Ersin Şenkurt kardeşlerin mağduriyeti gözler önüne serildi.

Etiketler
antalya stadyumu eskişehirspor göztepe
Son güncelleme: 15:46 | 05.06.2017
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