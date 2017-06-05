Antalya Stadyumu’nda skandal görüntüler!

Bunun adı skandal! EURO 2024 adaylığı yazısı önünde, Antalya Stadı'nda engelli vatandaşlarımızın çilesi... Göztepe-Eskişehirspor maçını izlemek için stada gelen engelli taraftarlar, giriş yapacağı gişe ve rampa olmaması ortaya çıktı.

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